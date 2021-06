Mulher encontra feto de rato em uvas, após compra em supermercado na Austrália - Reprodução/Facebook

Mulher encontra feto de rato em uvas, após compra em supermercado na AustráliaReprodução/Facebook

Por iG Último Segundo

Publicado 09/06/2021 12:56

Uma mulher, cliente da rede de supermercado Woolworths, na Austrália , comprou um pacote de uvas vermelhas e teve uma surpresa ao abrir a caixa: encontrou um feto de rato no meio da fruta.

A consumidora postou a imagem nas suas redes sociais e relatou que perdeu "completamente o apetite" após a descoberta do rato morto no momento da lavagem do alimento. Nas imagens, é possível identificar que o animal encontra-se com a coloração semelhante a das uvas.

"Esvaziei minhas uvas vermelhas sem sementes do saco em uma tigela e encontrei um filhote de rato, ou feto feio, entre elas", relatou a mulher ao site Daily Mail.

Um correspondente da Woolworths entrou em contato com a cliente e disse que "é preocupante ver o que você encontrou em suas uvas vermelhas sem sementes e gostaríamos de examinar mais a fundo". O supermercado também se colocou a disposição de um "reembolso total" da compra da mulher.