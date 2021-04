Choveu forte em alguns pontos da cidade na tarde desta terça-feira (6) Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 21:32

Petrópolis - Segundo a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias de Petrópolis, núcleos de chuva atuaram na cidade nas últimas horas, principalmente no primeiro distrito, e provocaram chuva moderada a forte.

Os maiores registros, até o momento foram na avenida Barão do Rio Branco, com 31 mm e

24 de Maio (Rua Nova) com 25.4 mm.



Os núcleos de chuva perdem intensidade, entretanto ainda há condições para ocorrência de chuva moderada a forte de forma isolada para os períodos da noite de hoje (6) e madrugada de quarta-feira (7).