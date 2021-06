Agência de medicamentos dos EUA (FDA) autorizou na segunda-feira um tratamento para Alzheimer - Reprodução de internet

Por AFP

Publicado 09/06/2021 11:28 | Atualizado 09/06/2021 11:31

Paris - As autoridades dos Estados Unidos enviaram uma mensagem de incentivo à pesquisa, que não teve sucesso em 20 anos, ao aprovar um medicamento para Alzheimer esta semana. Mas a cura para esta doença parece estar longe.



O que aconteceu?

A agência de medicamentos dos EUA (FDA) autorizou na segunda-feira um tratamento para Alzheimer, chamado Aduhelm e desenvolvido pela empresa americana Biogen.



O feito era esperado desde 2003. Antes, os tratamentos autorizados respondiam apenas aos sintomas do Alzheimer, mas não às causas da doença.



O tratamento da Biogen visa destruir as placas formadas por certas proteínas, chamadas "amiloides", no cérebro dos pacientes.



Esses depósitos comprimem os neurônios e são um dos principais fatores da doença de Alzheimer, levando à perda irreparável de memória.



É um ponto de inflexão?

É "um ponto de inflexão na pesquisa de novos tratamentos revolucionários contra o mal de Alzheimer", estima em nota Hilary Evans, diretora da fundação britânica Alzheimer's Research.



Os pacientes e suas famílias finalmente têm um anúncio concreto depois de quase duas décadas sem novos avanços no tratamento.



“É um período em que se avançou muito na compreensão da doença - como é declarada, por que é declarada - e no seu diagnóstico”, principalmente em sua fase inicial, diz Stéphane Epelbaum, neurologista.



"Mas todos esses avanços são difíceis de transferir para avanços terapêuticos". Enquanto isso, a doença vem ganhando espaço, em consequência do envelhecimento da população.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) lista pelo menos trinta milhões de casos no mundo, embora seja frequentemente difícil diferenciar o Alzheimer de outras doenças mentais.



Alzheimer tem cura?

Não, a cura para esta doença ainda não é possível.



“Temo que haja esperança excessiva para a eficácia do tratamento” da Biogen, adverte Epelbaum.



O medicamento, com um preço altíssimo (mais de US $ 50 mil por ano), é destinado apenas a uma pequena parte dos pacientes, em um estágio bem inicial da doença. E mesmo neles, a eficácia é limitada.



O mal de Alzheimer não progride muito rapidamente e, nos 18 meses em que o tratamento da Biogen foi testado, os testes cognitivos mostraram apenas uma pequena diferença entre os pacientes que o tomaram e os que receberam um placebo.



E as outras pesquisas?

Outras pesquisas feitas por grandes grupos continuam, embora algumas farmacêuticas, como a americana Pfizer em 2018, tenham desistido de avançar nesse campo.



Vários laboratórios americanos anunciaram resultados animadores este ano, como o Eli Lilly, que também busca destruir as placas amiloides, principal pista nos estudos nas últimas décadas.



Outras empresas seguem estratégias diferentes, mas também obtêm dados positivos. O Annovis, por exemplo, concentra-se em proteínas chamadas Tau, também ligadas ao Alzheimer. A Cassava tenta evitar a formação das placas amilóides, ao invés de destruí-las.



Mas, nesses três casos, os resultados são limitados porque as pesquisas foram realizadas em poucos pacientes.



“Nenhum medicamento - por melhor que seja - será a única solução para o Alzheimer”, concluiu no Twitter nesta quarta-feira o neurologista Jonathan Schott, da University College London, insistindo na prevenção.