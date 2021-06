Mulher dá à luz 10 bebês na África do Sul - Reprodução

Mulher dá à luz 10 bebês na África do Sul Reprodução

Por iG Último Segundo

Publicado 08/06/2021 15:54

Gosiame Sithole, que já era mãe de gêmeos, bateu o recorde mundial e deu a luz a 10 bebês em um hospital na Pretoria , África do Sul, na manhã desta terça-feira (09). As informações são do jornal The Sun.

Pai das dez crianças, Teboho Tsotetsi falou à imprensa local que "são sete meninos e três meninas. Sithole estava grávida havia sete meses e sete dias. Estou muito feliz, muito emocionado. Não consigo falar muito".

Publicidade

Antes dos 10 bebês, a mulher já era mãe de dois gêmeos de seis anos de idade. Ao ser comunicada que haveria outra gravidez múltipla, a mulher disse que ficou "chocada e fascinada", mas não imaginou que fosse nessa quantidade.

"Assim que o doutor me contou, levei algum tempo para acreditar. Mesmo com os exames, continuei não acreditando. Mas, conforme o tempo foi passando, vi que era mesmo verdade. Foram árduas lutas para dormir a noite", ressalta.

Publicidade

O recorde anterior era uma gestação de nove bebês, no Marrocos . Halima Cisse deu a luz a cinco meninas e quatro meninos.