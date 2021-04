Na manhã deste domingo, a Defesa Civil realizou um simulado de desocupação na Comunidade Travessa Antonina, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio Divulgação/Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 18:28

Rio - A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil informou que realizou, na manhã deste domingo (25), um simulado de desocupação na Comunidade Travessa Antonina, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio. Os exercícios foram realizados para preparar e orientar a população sobre os procedimentos necessários durante o acionamento das sirenes do Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas Fortes.

Segundo a Defesa Civil, uma mensagem foi enviada aos moradores nos dias 23 e 24 com convite para participarem do evento. Após as equipes chegarem ao local, as sirenes foram acionadas informando sobre a possibilidade de chuvas fortes nas próximas horas. Às 10h, a sirene foi acionada com o toque de mobilização, orientando os moradores a saírem de suas residências e se dirigirem ao ponto de apoio mais próximo. Por fim, foi emitido o alerta de desmobilização com mensagem de retorno à normalidade. Com isso, os moradores já poderiam voltar para as suas casas.

A ação contou com a participação do subsecretário de Proteção e Defesa Civil do município do Rio, Márcio Motta, da subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, e contou com apoio da XVI Região Administrativa e de agentes comunitários de saúde da Clínica Da Família Gerson Bergher.

“Os exercícios simulados são fundamentais para treinarmos todo o sistema, desde o acionamento remoto (no Centro de Operações), contato com os pontos de apoio, com as lideranças locais e realizar o deslocamento para pontos seguros. São essas as ações que realizamos quando há registro de chuvas fortes e precisamos acionar as sirenes”, afirmou o subsecretário Márcio Motta.

Além do atendimento no ponto de apoio, as equipes percorreram a comunidade e foram a diversas residências para orientar moradores a respeito do sistema de desocupação. Vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil realiza simulados de forma periódica nas comunidades do Rio. Ação faz parte do conjunto de medidas preventivas para o período de chuvas fortes. O sistema de alarme sonoro é composto por 83 pluviômetros e 165 estações de sirenes instaladas em 103 comunidades da cidade.