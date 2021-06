Usuários relatam instabilidade em WhatsApp e outros serviços do Facebook - Divulgação

Usuários relatam instabilidade em WhatsApp e outros serviços do FacebookDivulgação

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 09/06/2021 20:24 | Atualizado 09/06/2021 20:51

São Paulo - Alguns serviços do Facebook apresentaram instabilidade na noite desta quarta-feira, 9. Usuários de todas as partes do mundo nas redes sociais relatam problemas de conectividade no WhatsApp, Facebook e Instagram.

De acordo com o site DownDetector, que monitora o funcionamento de sites na internet, os primeiros relatos de instabilidade para o WhatsApp começaram a aparecer por volta das 19h10. Por volta de 19h35, havia mais de 5.600 notificações no portal indicando que o serviço estava fora do ar.

O Broadcast contactou o Facebook, mais ainda não obteve retorno.