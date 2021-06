Mundo & Ciência

Banco Mundial saúda comprometimento do G7 com aceleração do combate à pandemia

Em comunicado, o presidente do órgão, David Malpass, apontou que o organismo multilateral encoraja países com doses excedentes a liberarem suas vacinas para nações com planos de imunização em vigor

Publicado 11/06/2021 16:57 | Atualizado há 18 horas