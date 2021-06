Mundo & Ciência

Sobe para quatro o número de mortos em desabamento na Flórida; 159 estão desaparecidos

As autoridades afirmaram que não sabem quantas pessoas estavam no prédio no momento do colapso, que aconteceu na madrugada de quinta-feira

Publicado 25/06/2021 11:20 | Atualizado há 2 horas