A regulamentação canadense exige que todos os carros e caminhões leves do país tenham zero emissões até 2035AFP/Arquivos

Por AFP

Publicado 29/06/2021 16:36 | Atualizado 29/06/2021 16:43

Todos os carros e caminhões leves novos no Canadá deverão ter "emissões zero" até 2035, anunciou o ministro dos Transportes, Omar Alghabra, nesta terça-feira (29), em antecipação ao cronograma para eliminar a poluição do parque automotivo.

"Hoje estou anunciando que estamos acelerando nossa meta de veículos com emissão zero. Em 2035, todos os carros e caminhões leves novos vendidos no Canadá serão veículos com emissão zero, 100% deles", disse Alghabra em entrevista coletiva.

"Isso é cinco anos antes do nosso objetivo anterior", disse ele.

O movimento regulatório ajudará o Canadá a cumprir sua meta geral de zero emissões líquidas de carbono na economia até a metade do século, explicou ele.

Alghabra observou que seu país é um dos poucos no mundo com acesso doméstico a todos os recursos essenciais para a produção de baterias para veículos elétricos e elogiou General Motors, Ford e outras montadoras pela abertura de montadoras de carros elétricos no Canadá.

Mas, apesar dos incentivos do governo para subsidiar os preços relativamente mais altos dos veículos elétricos, as compras demoraram a decolar.

De acordo com dados do governo, veículos elétricos a bateria e híbridos conectáveis representaram menos de 4% dos 25 milhões de carros de passageiros e caminhões registrados no Canadá no ano passado, em comparação com cerca de 2% em 2019.