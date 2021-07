Victoria e Benedicte Myrset - Reprodução

Victoria e Benedicte MyrsetReprodução

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 14:44

Duas irmãs norueguesas foram mortas ao ser atingidas por um raio enquanto caminhavam durante a subida de uma montanha. As jovens Benedicte Myrset, de 18 anos, e Victoria Myrset, de 12, que moravam em Oslo, foram atingidas enquanto passavam pela região de Hareid, costa oeste da Noruega, na tarde do último domingo (4).

As turistas foram surpreendidas por uma tempestade. De acordo com meteorologistas, a região foi atingida por mais de 800 raios no dia da tragédia. O caso provocou grande comoção em Oslo, capital do país nórdico e cidade natal das meninas.

Publicidade

De acordo com o jornal "Independent", Benedicte e Victoria Myrset estavam acompanhadas de uma terceira irmã, que foi gravemente ferida pelo raio. A vítima, que não teve o nome divulgado, foi levada de helicóptero a um hospital próximo e transferida para um centro médico, em Bergen, onde ela permanece internada em estado grave.

O prefeito local, Brent Brandal, disse em um comunicado que foi um "evento profundamente trágico" e que o acidente não poderia ter sido previsto, já que o tempo "mudou tremendamente rápido". O local é bastante procurado por turistas nesta época do ano.