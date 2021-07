O bilionário britânico Richard Branson completou a primeira viagem turística ao espaço - Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 13:53 | Atualizado 11/07/2021 15:48

Neste domingo, o bilionário britânico Richard Branson completou a primeira viagem turística ao espaço, a bordo de uma nave da Virgin Galact, sua própria empresa. A nav VSS Unity da Virgin Galactic, que também transportava dois pilotos e três outros passageiros, passou alguns minutos em gravidade zero e pousou em uma pista da base aérea Spaceport America com segurança, por volta de 12h40, no horário de Brasília.

Assista:

Release and ignition! VSS Unity is on the way to space.https://t.co/h22JtUhXDC pic.twitter.com/WyTFzwCApd — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) July 11, 2021

Branson, que descreveu a experiência como "única na vida", é o primeiro bilionário a fazer uma viagem como turista ao espaço em uma nave desenvolvida por uma empresa que ele fundou, antes de Jeff Bezos, que espera alcançar o mesmo feito em 20 de julho.

Em sua rede social, o bilionário publicou uma foto na nave e escreveu "Bem-vindo ao início de uma nova era espacial".

