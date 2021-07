Mulher quis abrir porta do avião e mordeu comissário de bordo - Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 11/07/2021 16:35

Rio - Uma mulher foi presa com fita adesiva a um assento de avião depois de ter atacado a tripulação e tentado abrir a porta da aeronave no meio do voo. O incidente ocorreu no dia 6 de julho, no voo 1774 da companhia norte-americana American Airlines.

Segundo a companhia, a mulher agrediu e mordeu um comissário depois de ter tentando abrir a porta de embarque. A American Airlines informou ao jornal The Post que a passageira foi contida "para a segurança de outros clientes e de nossa tripulação".

Um vídeo postado nas redes sociais mostra a mulher com fita adesiva sobre a boca, e seus braços e corpo colados ao assento.

No vídeo é possível ver a mulher gritando: “Você! Vocês! Vocês!" enquanto os passageiros passavam por ela - os comissários de bordo acenaram com a cabeça calmamente, de acordo com a filmagem postada pelo usuário do TikTok @ lol.ariee.

O voo de duas horas de Dallas-Fort Worth para Charlotte, ficou movimentado após aproximadamente uma hora de viagem, quando um caos começou. Segundo a usuária do TikTok @lol.ariee, que postou o vídeo, os comissários de bordo começaram a acender as luzes e se movimentar de forma estranha pelos corredores, sussurrando uns aos outros.

A tripulação do avião começou a trancar banheiros, pegar sacolas do compartimento superior e não quis dizer o que estava acontecendo, disse @ lol.ariee.

Por fim, o piloto falou pelo interfone e pediu às pessoas que permanecessem em seus assentos e, segundo a passageira, se referiu a “uma situação ruim no avião neste momento”.

“Então, estamos gradualmente começando a ouvir mais e mais gritos, e pensamos, ‘Espere um minuto ’”, observou ela.

Quando o avião estava prestes a pousar, um comissário de bordo que estava sentado perto deles explicou uma mulher com um aparente problema mental, “teve vontade de sair do avião. E ela estava dizendo, ‘eu preciso sair deste avião’, e ela foi até as saídas e começou a bater nas portas, dizendo: ‘Você precisa me deixar sair deste avião! '”

O pessoal de emergência recebeu o voo em solo em Charlotte e levou a mulher a um hospital local, disse a companhia aérea, que a colocou na lista de proibição de voar "interna" da American enquanto as investigações são feitas.