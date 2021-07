Iniseg trará vários cursos e disciplinas ao Brasil. Na foto, Doutor André Fonseca - Reprodução

Publicado 15/07/2021 07:00

A Iniseg é uma instituição em ativa expansão internacional. Segurança e defesa, segurança cibernética, segurança pública e privada, criminalidade e criminal, ciências políticas e relações internacionais, e inteligência. Tudo isso e muito mais, serão as disciplinas que serão ensinadas no Brasil.



Entrevistamos duas pessoas chave do Iniseg; Doutor Manuel González Folgado, Diretor Geral da INISEG e Doutor André Fonseca, Diretor do Iniseg Brasil.



Doutor Manuel, Iniseg como instituição de ensino, tem uma longa história. Você poderia nos dar uma visão global do que é Iniseg hoje?



O Iniseg foi concebido e criado para ser uma verdadeira referência no setor de Segurança e Defesa. Em meus mais de 20 anos de experiência em treinamento online, pude perceber a grande importância da especialização abrangendo a necessidade de os profissionais adquirirem o melhor conhecimento da área, com atualização permanente dos programas, com um corpo docente de alto nível e, acima de tudo, sem significar um sacrifício excessivo de tempo, transferências e custos para a realização de um verdadeiro aprendizado de qualidade.



O Iniseg é o único campus online com especialização em segurança e defesa. Para isso, temos um corpo docente com mais de 150 professores, todos com carreira profissional de destaque no setor e comprometidos com uma educação de qualidade. Mais de 60.000 estudantes já nos apoiam internacionalmente.



Na sua opinião e dada a situação internacional e o contexto em que nos encontramos, esses estudos, carreiras, mestres e cursos, ensinando disciplinas são boas saídas neste momento?



Claro que sim. As novas ameaças na Segurança Global e em um mundo cada vez mais dinâmico, nos levaram a novos desafios e, infelizmente, estamos diante de ataques terroristas cada vez mais violentos, crime organizado, vulnerabilidade de infraestruturas, conflitos sociais, ciberespaço... Por isso, o Iniseg desenvolveu 6 áreas completas que abrangem as necessidades que o setor precisa. Área de Segurança Pública e Privada, Área de Cibersegurança, Área de Segurança e Defesa, Área criminológica/Criminologia, Área de Inteligência e Ciência Política e Relações Internacionais.



Nossos 18 mestrados são todos reconhecidos em toda o Espaço Europeu de Educação Superior (EEES) e na modalidade online. Tudo com excelentes saídas profissionais em nível global, e é por isso que nossos programas são adaptados à realidade mundial.



Além do mestrado, temos 1 doutorado, 2 cursos de doutorado e mais de 70 cursos técnicos que são alternativas de especialização reais e interessantes para todos os profissionais ligados ao setor deSegurança.



Qual é o perfil dos alunos? A Iniseg é uma opção para os jovens em busca de um futuro brilhante ou também oferece outras possibilidades de mais treinamentos para profissionais e idosos?



A resposta seria em ambos os casos sim. Para um jovem estudante é uma alternativa muito importante, dado o alto ritmo que está impresso hoje na geopolítica. A maioria de nossos alunos são pessoas que já atuam na área de Segurança e Defesa, nomeando, por exemplo, policiais, diretores de Segurança, criminologistas, agentes penitenciários, militares, políticos, líderes, advogados, médicos, jornalistas, entre muitos outros. Todos eles buscam maior conhecimento, reconhecimento, especialização e, claro, a possibilidade de aumentar o nível em seu trabalho.



Todo profissional do setor ou que queira pertencer a ele, é bem-vindo no Iniseg. Sempre terá um espaço para desenvolver e treinar para enfrentar os novos desafios que o mercado proporciona. Eventos, cursos, mestrados, workshops, oficinas, visitas a lugares históricos, 'Think Tank', e muitas outras atividades que o INISEG tem para seus alunos.



Iniseg é muito mais do que um centro de ensino multidisciplinar. Pode nos contar sobre outras facetas da organização?



Atualmente, o Iniseg desenvolveu 5 observatórios nacionais e internacionais que complementam as ações de formação de nossos alunos. Além disso, gostaria de enfatizar que esses observatórios temáticos são um verdadeiro fórum ativo a serviço dos mais altos profissionais dessas áreas.



Fundamos o único Centro Internacional de Pesquisa Avançada em Segurança e Defesa, colaborando conosco com importantes Universidades Internacionais como a Universidade de Berkeley, Universidade de Lisboa, Sheridan College, Universidad Pegaso, entre outras instituições.



O Iniseg tem focado em chegar a acordos com organizações internacionais representativas do setor em diversos países, com o objetivo de estabelecer colaborações com instituições públicas que representam cada país, para estabelecer benefícios voltados diretamente para grupos pertencentes aos Órgãos de Segurança do Estado.



Por outro lado, o Iniseg é referência na organização de Eventos e Congressos Internacionais de nossos temas, com a participação de líderes de organizações reconhecidas mundialmente. O Iniseg não se dedica apenas à formação de profissionais do setor, mas também é uma verdadeira ponte entre os desejos de um profissional de se tornar o melhor e mais qualificado, e a realização de cada objetivo.



O Brasil é uma forte aposta do Iniseg e um desafio em um grande mercado. Vão seguir implementando novos ensinamentos futuros neste país?



O Brasil é um dos objetivos mais desejados pelo Iniseg há anos, e como diretor geral e presidente desta instituição, estou pessoalmente muito satisfeito que possamos fazer parte do universo formativo do Brasil e aumentar a presença nele.



O Brasil é um país com universidades prestigiadas e valorizadas. Mas também é um país que exige formação, treinamento, capacitação e aconselhamento nas áreas de segurança. O Iniseg vem para agregar programas acadêmicos e alternativas de desenvolvimento profissional únicas no mercado. Não temos forte concorrência em termos de qualidade dos currículos e principalmente nos temas e graus que são ensinados.



O profissional brasileiro viverá uma experiência única com o Iniseg, fazendo uma série de contatos a nível internacional que serão fundamentais para o seu futuro. Queremos expandir neste país tão importante, oferecendo outras opções inéditas e exclusivas. Reitero que não queremos deixar de destacar a enorme oportunidade para os jovens pensarem em desenvolver sua carreira profissional em nossos ensinamentos com crescente demanda global.



A direção de todo o projeto no Brasil, está nas mãos do Dr. André Fonseca. Um prestigioso advogado multidisciplinar, diplomático e com um perfil internacional marcante. Uma pessoa que é defensora de grandes valores e motivação e que sempre mostra a segurança jurídica do Brasil.



Doutor André, qual foi sua principal motivação para se envolver na direção deste projeto de implantação do INISEG Brasil?



Sempre tive amor pelas letras, pelo compartilhamento de ideias, por segurança e tecnologia. Fui o orador de 3 (três) turmas na Faculdade de Direito, eleito orador das turmas por unanimidade dos graduandos.



Isso é prova de nossa colaboração, compartilhamento, coleguismo com os pares acadêmicos. Achei na Iniseg, pessoas e mãos amigas, que tem como pensamento e ideologia compartilhar o conhecimento e experiências. Isso corroborando com a necessidades dos Países emergentes entre eles o Brasil de adquirir “novos” conhecimentos acadêmicos em especial na área de segurança e tecnologia, conhecimentos vitais nos tempos atuais.



Tempos nebulosos onde se faz necessário conhecer as tranças e deter as chaves do mundo digital e informatizado. No nosso país e em vários Estados do mundo só a Iniseg detém a expertise em segurança e tecnologia adquirida nos maiores centros de inteligência do mundo a exemplo do Estado de Israel.



Encontrei no Iniseg o caminho para difundir e compartilhar, dando acesso a todos do mais moderno, atual, sofisticado e imprescindível conceito de vida, segurança, sobrevivência que é justamente a proteção pessoal e da informação.



Você percebe um potencial interesse no desenvolvimento desses ensinamentos no país?



Um país, uma nação, um povo, só pode ter paz com segurança. Hoje as pessoas “comuns” são alvos de ataques cibernéticos, clonagem de celulares, invasão em contas bancárias e a própria privacidade. Prestamos aprender a combater esses ataques. Não existe liberdade e desenvolvimento sem segurança.



Na Iniseg entre as contendas de cursos, graduações, pós-graduações, Doutorados, Mestrados, PHDs, etc, vivos como os mais importantes na atualidade os cursos de defesa e segurança, dentre outros ligados diretamente a estes.



Hoje é sempre o maior poder é o poder da informação e seu sigilo, o conhecimento de como desenvolver e aplicar esse poder só encontramos no mundo nos cursos oferecidos pela Iniseg.



O melhor é que os ensinamentos são de fácil acesso a todos e todas uma vez que os Doutores que fazem a instalação visam prioritariamente a discriminação do conhecimento.



Os cursos têm valores, preços simbólicos e estão ao alcance de toda a população. Desta forma sendo os temas/cursos oferecidos do interesse público e atualmente cremos na proliferação acadêmica dos temas da Iniseg em todo território nacional, em especial no judiciário, nas polícias, nas guardas municipais e empresas de segurança privada.



Você é um bom conhecedor do setor de Segurança e Defesa e inteligência. Pensando nisso, você acha que futuros alunos em potencial, tanto no Brasil e nas Américas, quanto em outros países, teriam um futuro como profissionais ou como formação contínua nessas disciplinas?



Tenho a honra de estar ligado diretamente a área de segurança do Brasil, já fomos agraciados com diplomas, medalhas e comendas das Polícia Federal, Polícia Civil, Exército Brasileiro, Guardas Municipais, ONU, etc.



Sempre tivemos curiosidade pelo tema segurança e, sempre que possível, comparecemos a treinamentos e compartilhamos os aprendizados adquiridos com amigos e familiares, porém sempre sentimos a necessidade de uma formação científica e acadêmica de vulto internacional, reconhecida mundialmente, foi aí que encontramos a Iniseg, instituição especializada “única no mundo”, credenciada pelas maiores e melhores Universidades da Europa para aplicar os cursos de segurança, defesa, inteligência, entre outros tão importantes na atualidade mundial.



São ensinamentos vitais ao ser humano na proteção de sua família, do lar, da empresa, indústria, comércio, assim como para todos os que atuam nas áreas de segurança, inteligência e defesa.



Sem dúvida será, como já é um sucesso no Brasil, como em toda América Latina os cursos da INISEG, hoje procurados pelas maiores Universidades, Faculdades e organismos que atuam na área de segurança no Brasil.



De mãos dadas com você, a implementação do Iniseg está progredindo. Que tipos de convênios podem ser firmados com Universidades já estabelecidas no Brasil?



As tratativas da implantação dos cursos da Iniseg no Brasil estão avançadas, temos recebido pedidos das Universidades e Faculdades de todo o País.



Estamos em tratativas avançadas com as polícias brasileiras, com empresas de segurança, com prefeituras e suas guardas municipais, e nos aproximando do exército brasileiro, onde acreditamos na possibilidade concreta de capacitar ainda mais nossas forças armadas.



Estamos atuando diretamente com o Ministério Público e Judiciário brasileiro uma vez que a Inisegconta com uma gama de cursos voltados para o aprimoramento da nossa justiça, a exemplo de perícia criminal, etc.



Algum projeto futuro que você queira destacar como o culminar deste ambicioso projeto?



Temos muita fé que a Iniseg, inovadora no ensino especializado em segurança, defesa e inteligência, entre outros importantes cursos, venha até o ano de 2023, a atuar em todos os Estados do Brasil, abrangendo todos os países da América Latina.



Nosso continente assim como tantos outros países do globo, necessitam de segurança, defesa e inteligência, três fatores imprescindíveis para o futuro das nações, em especial neste momento em que impera a tecnologia da Informática e a fragilidade da segurança da informação, fatos públicos são as invasões de dados de grandes empresas e dos próprios governos, supremas cortes, bancos, etc.



Estando provado a necessidade da inovação com a implantação de cursos de segurança, inteligência e defesa, cursos tecnologia exclusiva mundialmente da Iniseg. É um prazer e uma honra fazer parte da Iniseg, tendo o privilégio de fazer parte da família Iniseg e atuar como diretor e representante exclusivo no nosso querido e amado Brasil.