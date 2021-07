Ministro da Saúde alemão, Jens Spahn - AFP

Publicado 15/07/2021 09:54

O ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, anunciou, nesta quinta-feira, 15, a doação de 260 milhões de euros à Organização Mundial da Saúde (OMS), para ajudar no combate ao coronavírus. O anúncio foi feito durante entrevista coletiva na sede da entidade, em Genebra, na Suíça. O país europeu também doará mais 30 milhões de doses contra à doença à OMS. Desde 2020, os alemães contribuíram com quase US$ 750 milhões à Organização, incluindo US$ 550 milhões especificamente para a resposta à pandemia.

Durante a coletiva, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, agradeceu à doação da Alemanha. Segundo ele, o Comitê de Emergência da instituição se reuniu ontem e deve divulgar um comunicado em breve. "O comitê expressou preocupação com o fato de a pandemia estar sendo caracterizada como perto do fim, quando, na verdade, ela não está nem próximo de terminar", disse Adhanom.