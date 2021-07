EUA superaram 34,1 milhões de infecções e 609 mil mortes, enquanto o México registrou 2,6 milhões de casos e 236.810 óbitos por covid-19 - Divulgação

EUA superaram 34,1 milhões de infecções e 609 mil mortes, enquanto o México registrou 2,6 milhões de casos e 236.810 óbitos por covid-19Divulgação

Publicado 21/07/2021 15:02 | Atualizado 21/07/2021 15:13

Cidade do México - México e Estados Unidos vão prorrogar até 21 de agosto as restrições às passagens não essenciais em sua fronteira, para conter a propagação da covid-19, informou a chancelaria mexicana nesta quarta-feira, 21.

"O governo dos Estados Unidos nos informou sobre a decisão de prorrogar o fechamento parcial da fronteira por mais um mês", anunciou a Secretaria de Relações Exteriores no Twitter.

Publicidade

As limitações ao trânsito terrestre entre Estados Unidos e México foram implementadas em 21 de março de 2020 como uma medida para conter a propagação do coronavírus.

Desde então, os dois países mantêm fechada a fronteira de mais de 3.000 km para o trânsito terrestre não essencial, como turistas ou eventuais visitantes, mas permite a passagem de mercadorias, trabalhadores e estudantes.

Publicidade

O governo mexicano planeja concluir a imunização da população de seus municípios vizinhos com os Estados Unidos para reabrir a fronteira. A chancelaria mexicana disse, no entanto, que as negociações com o país vizinho continuam.

"A aceleração da imunização contra a covid-19 na fronteira gera condições para avanlar um benefício mútuo", disse a dependência em seu tuíte.

Publicidade

O chanceler mexicano, Marcelo Ebrard, e o secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se reuniram em junho no México para acertarem as medidas que os dois países tomariam para reabrir sua fronteira terrestre.

Ebrard disse então que as datas para a reabertura dependiam dos níveis da vacinação contra a covid-19 nas cidades mexicanas que fazem fronteira com os Estados Unidos.

Publicidade

México, de 126 milhões de habitantes, iniciou seu programa de vacinação de todos os maiores de idade da área limítrofe em 17 de junho com doses da Johnson & Johnson doadas pelo governo americano.

Os Estados Unidos superam as 34,1 milhões de pessoas contagiadas e 609.000 mortes, enquanto o México registrou até terça-feira 2,6 milhões de casos confirmados e 236.810 de mortes por covid-19.