O programa de vacinação começou lentamente no Japão, onde pouco mais de 25% da população recebeu as duas dosesFoto: reprodução internet

Publicado 29/07/2021 12:16 | Atualizado 29/07/2021 12:52

O Japão superou pela primeira vez desde o início da pandemia a marca de 10 mil casos de contaminação do coronavírus em um único dia. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 29, pela emissora Nippon Television, após a notificação de mais 3.865 contágios diários apenas em Tóquio, número recorde para a capital japonesa.

O repique da pandemia no Japão coincide com a realização dos Jogos Olímpicos, que terminam em 8 de agosto e acontecem sem público para evitar a propagação do novo coronavírus.

O país, no entanto, vem mantendo uma média de menos de 100 mortes por dia desde o início de junho. Por outro lado, o Japão tem apenas 38% de sua população ao menos parcialmente vacinada contra a covid-19, segundo o portal Our World in Data, sendo que 27% das pessoas concluíram o ciclo de imunização.