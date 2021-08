Alemanha começará, em 1º de setembro, a aplicar uma dose de reforço da vacina contra covid-19 - AFP

Publicado 02/08/2021 15:24

Berlim - A Alemanha começará, em 1º de setembro, a aplicar uma dose de reforço da vacina contra a covid-19 às pessoas mais velhas e vulneráveis, assim como a quem não recebeu a injeção com a tecnologia de RNA mensageiro, anunciou o Ministério da Saúde nesta segunda-feira, 2.

"As vacinações de reforço serão feitas com uma das duas vacinas de RNA mensageiro (Pfizer ou Moderna, ndlr)", informou o ministério, que afirma que esta decisão é "do interesse da atenção sanitária preventiva" e considera as preocupações sobre uma "resposta imunológica reduzida ou em rápida diminuição" em pessoas vulneráveis.