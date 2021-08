Carro de R$ 363 mil foi flagrado afundando, ao vivo, no lago Springfield, em Illinois, nos EUA - Reprodução de vídeo

Publicado 04/08/2021 11:18

Uma picape de mais de R$ 300 mil foi flagrada afundando, ao vivo, no lago Springfield, em Illinois, nos Estados Unidos. A cena foi registrada pois um repórter Jakob Emerson realizou uma entrada ao vivo no canal ABC NewsChannel 20. Confira o momento do acidente:

Nas imagens, é possível observar que Emerson realiza uma reportagem em tempo real sobre um projeto de construção no local. Ao fundo e sem o conhecimento do profissional de comunicação, o carro, lentamente, seguia em direção às águas do lago.

Trata-se de um GMC Sierra HD Denali branco, de R$ 363 mil, que submergiu por completo em apenas 25 segundos. Podemos observar pelas bolhas o veículo sendo consumido pelas águas.

O motorista e proprietário do carro havia descido do automóvel para rebocar seu trailer e não houve feridos.

Bill Lee, diretor do Escritório de Gerenciamento de Emergências do Condado de Sangamon, relatou que rebocar um barco sem a utilização de um veículo específico apresenta grandes riscos.

"Felizmente, ninguém estava dentro da picape no momento e nenhum ferimento foi relatado.

O Diretor do Escritório de Gerenciamento de Emergências do Condado de Sangamon, Bill Lee, disse que o lançamento de um barco específico usado pelo motorista apresentava riscos.

"É sempre melhor estacionar no topo da rampa e descer e andar pela rampa para identificar se aquela alga grossa está lá e se torna bem escorregadia. A maioria deles tem um declínio muito gradual, este parece cair relativamente rápido", explicou Lee sobre a queda do veículo ao lago para o canal de comunicação WCIS.