Joe Biden, presidente dos Estados Unidos - AFP

Joe Biden, presidente dos Estados UnidosAFP

Publicado 13/08/2021 16:14

Washington - A maioria das tropas dos Estados Unidos em missão para evacuar a embaixada americana em Cabul chegará no domingo, 15, e estará preparada para transportar milhares de pessoas por dia, informou o Pentágono nesta sexta-feira, 13.

Os primeiros soldados já chegaram no aeroporto internacional de Cabul como parte da missão ordenada ontem pelo presidente Joe Biden, enquanto o Talibã avança rapidamente após a retirada das tropas americanas.

Publicidade

"Espero que até o final do fim de semana grande parte dos 3.000 soldados já esteja no local", disse o porta-voz do Pentágono, John Kirby, nesta sexta-feira.

Cerca de 4.200 pessoas que trabalhavam nesta semana na grande embaixada americana na capital afegã e milhares de afegãos que trabalhavam como intérpretes ou em outras funções de apoio na missão de 20 anos dos EUA estão ansiosos para sair do país, temendo retaliações dos Talibã.

Publicidade

"Capacidade não será um problema", disse Kirby sobre as transferências aéreas. "Seremos capazes de levar milhares por dia".

Sobre a conquista de vários territórios afegãos pelos talibãs, Kirby argumentou que "atualmente, Cabul não está sob ameaça iminente". No entanto, admitiu que a insurgência talibã está "tentando isolar Cabul".