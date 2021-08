Acidentes como esse ocorrem com frequência nesta região - Pixabay

Publicado 13/08/2021 13:36 | Atualizado 13/08/2021 14:21

Cinco crianças morreram nesta quinta-feira (13) à noite por causa da explosão de uma granada com a qual brincavam nos arredores de Ngala, uma cidade do nordeste da Nigéria sob controle de uma insurgência extremista, disseram à AFP membros de um grupo de autodefesa.

"As cinco crianças encontraram o dispositivo explosivo enquanto guardavam um rebanho em um campo", disse Unmar Kachala, chefe de uma milícia anti-extremista. "A granada explodiu em suas mãos enquanto brincavam com ela", afirmou.

"Duas crianças morreram instantaneamente, enquanto as outras três morreram no hospital Mada", no vizinho Camarões, para onde foram levadas, acrescentou.

Os acidentes ocorrem com frequência nesta região, quando as crianças pegam esses explosivos e pensam que são brinquedos, disse Kachalla, afirmando que dezenas de pessoas morreram ou ficaram feridas em acidentes como esse.

Em agosto de 2014, o grupo extremista Boko Haram tomou o controle de Ngala, que se encontra perto da cidade comercial de Gamboru, na fronteira entre Camarões e Nigéria.

As tropas nigerianas recuperaram o controle das duas cidades em setembro de 2015 com a ajuda do Exército chadiano depois de meses de combates.

Minas e granadas que nunca explodiram ainda predominam campos nos arredores das duas cidades, que foram palco de intensos combates entre militares e extremistas, disse Umar Ari, outro combatente do grupo de autodefesa que opera na região.