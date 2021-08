BBC denuncia 'ataque à liberdade de imprensa' após expulsão de correspondente na Rússia - AFP

Publicado 13/08/2021 15:16

Moscou - A BBC denunciou, nesta sexta-feira, 13, que a decisão das autoridades russas de expulsar uma de suas correspondentes na Rússia é um "ataque à liberdade de imprensa" e pediu a Moscou que revogue sua decisão.

Sem identificar fontes, a emissora Rosiya 24 explicou na quinta-feira à noite que o visto da jornalista britânica expira em 31 de agosto e que não será renovado por decisão das autoridades, uma medida que o apresentador julgou "simétrica" com as supostas pressões do Reino Unido contra veículos russos no território britânico.

"É uma expulsão que fará história", comentou o jornalista.

As autoridades russas criticaram várias vezes os conteúdos dos veículos de imprensa ocidentais sobre a Rússia, denunciando matérias e reportagens consideradas anti-Rússia. No entanto, as expulsões de jornalistas são muito raras.

"A expulsão de Sarah Rainsford representa um ataque direto à liberdade de imprensa que nós condenamos sem reservas", declarou a BBC em nota.

"Pedimos às autoridades russas que revoguem sua decisão. Enquanto isso, continuaremos informando sobre os acontecimentos da região de forma independente e imparcial", acrescentou o grupo britânico, falando de Sarah Rainsford como uma "jornalista excepcional e corajosa".

A porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, confirmou a informação em uma mensagem em tom de sarcasmo no Telegram.

"Não sejam tímidos", escreveu. "Representantes da BBC visitaram recentemente o Ministério das Relações Exteriores, explicamos tudo a eles, para que possam contar tudo a vocês".

A porta-voz também destacou que a Rússia denunciou, em vão, as "humilhações com os vistos infligidas por Londres aos correspondentes russos no Reino Unido".

Em 9 de agosto, o ministério russo das Relações Exteriores declarou 'persona non grata' os cidadãos britânicos não identificados "envolvidos em atividades anti-russas".

A medida foi apresentada como uma resposta à medida tomada pelo Reino Unido de vetar a entrada em seu território de vários cidadãos russos, como parte das sanções britânicas adotadas em 2020 e 2021.

As autoridades russas também abriram vários processos judiciais contra jornais, ONGs e organizações políticas russas julgados hostis ao poder e acusados de serem financiados pelo Ocidente ou de não servirem aos seus interesses.