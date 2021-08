Mundo & Ciência

Coronel uruguaio condenado a prisão perpétua na Itália segue livre no Brasil

Pedro Antonio Mato Narbondo, conhecido como 'El Burro' vive tranquilamente refugiado em Sant’Ana do Livramento, no Rio Grande do Sul

Publicado 14/08/2021 20:41 | Atualizado há 13 horas