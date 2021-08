Para o presidente Emmanuel Macron esta é a maneira de estimulara a vacinação, proteger a população e evitar novos confinamentos - JACQUES DEMARTHON / AFP

Publicado 16/08/2021 08:54

A França exigirá a partir desta segunda-feira, 16, o certificado sanitário para autorizar a entrada em pelo menos 126 centros comerciais de mais de 20 mil metros quadrados do país, localizados principalmente nas regiões com risco elevado de contágio para covid-19.



O documento consiste em um comprovante de vacinação completo, um teste negativo de coronavírus de menos de 72 horas ou um certificado de recuperação da doença de menos de seis meses.



Os principais centros comerciais afetados pela medida ficam na região de Paris e no sul da França. O certificado já é obrigatório em restaurantes, bares, museus e cinemas, assim como para viagens em trens de longa distância ou voos domésticos. Dezenas de milhares de pessoas protestaram no sábado em várias cidades da França, pela quinta semana consecutiva, para criticar a adoção do dispositivo.

Para o presidente Emmanuel Macron esta é a maneira de estimulara a vacinação, proteger a população e evitar novos confinamentos.



Para os críticos, a medida representa um abuso de poder que restringe as liberdades essenciais, divide e segrega.