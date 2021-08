Informação sobre posicionamento de Biden foi dada pelo conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan - AFP

Informação sobre posicionamento de Biden foi dada pelo conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan AFP

Publicado 16/08/2021 10:27 | Atualizado 16/08/2021 10:37

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falará "em breve" sobre a situação no Afeganistão, afirmou nesta segunda-feira, 16, o conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan, um dia depois da retomada do poder pelos talibãs no país e de Washington evacuar sua embaixada.

Os americanos "podem esperar para ouvir muito em breve o presidente. Ele está atualmente em contato permanente com sua equipe de segurança nacional. Está trabalhando duro para administrar a situação", afirmou Sullivan ao canal ABC. Mas ele não revelou detalhes sobre o momento ou o formato da intervenção.

Publicidade

A agenda divulgada no domingo pela Casa Branca não prevê nenhum evento público para Biden, que passou o fim de semana em Camp David, residência de verão dos presidentes americanos ao noroeste de Washington, onde pretendia permanecer, inicialmente, até quarta-feira, longe da imprensa.

Mas a agenda deve ser alterada, depois que o Afeganistão caiu nas mãos dos talibãs após uma ofensiva relâmpago, e enquanto o mundo observa com espanto as imagens do caos no aeroporto de Cabul.

Publicidade

Biden falou publicamente pela última vez sobre o tema em 10 de agosto, quando afirmou que "não lamentava" a decisão de retirar até 31 de agosto os últimos militares americanos do Afeganistão, após 20 anos de guerra.

Depois, em um comunicado anunciou o envio de 6 mil militares para garantir a segurança do aeroporto de Cabul e retirar quase 30 mil americanos e civis afegãos que cooperaram com o exército dos Estados Unidos.

Publicidade

Uma foto divulgada no domingo no Twitter pela Casa Branca mostra o presidente sentado sozinho diante de uma grande mesa de reunião em Camp David, com uma tela de videoconferência, na qual aparecem vários altos funcionários do governo.