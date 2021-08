Angela Merkel - AFP

Publicado 16/08/2021 15:53 | Atualizado 16/08/2021 15:57

Berlim - A intervenção ocidental no Afeganistão , onde o Talibã retomou o poder, não foi tão "frutífera" como se esperava, apesar dos golpes infligidos desde 2001 à Al Qaeda, considerou a chanceler alemã Angela Merkel nesta segunda-feira, 16.

"Agora pode-se presumir que a Al Qaeda não pode mais realizar ataques contra os Estados Unidos no Afeganistão, como fizeram em 11 de setembro de 2001, mas tudo o que aconteceu depois não foi tão frutífero ou feito como tínhamos previsto", lamentou a dirigente alemã durante uma coletiva de imprensa em Berlim.

No fim de uma ofensiva intensa, o movimento islamita Talibã retomou o poder no Afeganistão no domingo, depois de chegar na capital Cabul, enquanto o presidente afegão Ashraf Ghani fugiu para o exterior.