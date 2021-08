Famílias afegãs caminham perto das aeronaves no aeroporto de Cabul - AFP

Publicado 16/08/2021 13:20

Washington - Todos os voos militares e civis foram suspensos no aeroporto de Cabul devido a multidões de afegãos que tentaram deixar o país depois que o Talibã tomou o poder , disse o porta-voz do Pentágono nesta segunda-feira, 16.

"As forças militares dos EUA estão no local trabalhando em conjunto com as tropas turcas e outras internacionais para dispersas as pessoas. Não sabemos quanto tempo isso levará", explicou o porta-voz do Departamento de Defesa, John Kirby.



*Reportagem em atualização