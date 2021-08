Talibãs se pronunciam nesta terça-feira, 17 - AFP

Os talibãs, que tomaram o poder no Afeganistão no domingo, 15, se comprometeram a respeitar a liberdade de imprensa, segundo um comunicado emitido nesta terça-feira, 17, pela associação Repórteres sem Fronteiras (RSF), que mantém reservas sobre este compromisso.



"Respeitaremos a liberdade de imprensa, porque a informação dos veículos de comunicação será útil para a sociedade e poderá ajudar a corrigir os erros dos líderes", disse o porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid.



"Com esta declaração ao RSF, declaramos ao mundo que reconhecemos a importância do papel dos meios de comunicação", acrescentou em uma conversa telefônica com o RSF no domingo, segundo o comunicado.



E acrescentou: "Os jornalistas que trabalham para meios de comunicação estatais ou privados não são criminosos e nenhum deles será perseguido. Na nossa opinião, esses jornalistas são civis e, além disso, são jovens com talento que constituem nossa riqueza".



Durante o primeiro período do governo talibã no Afeganistão, de 1996 a 2001, todos os meios de comunicação foram proibidos, exceto a emissora de rádio A Voz da Sharia, "que não emitia nada além de propaganda e programas religiosos", lembrou RSF.

A organização de defesa da liberdade de imprensa disse que "só o tempo dirá" se a declaração pode ser levada a sério e afirmou que cerca de 100 veículos de comunicação já deixaram de funcionar desde o rápido avanço dos talibãs no país.



Sobre as mulheres jornalistas, Mujahid disse que poderão continuar trabalhando, contando com que usem o hijab ou cubram os cabelos. Ele afirmou que vai estabelecer um "marco legal" e que, enquanto isso, elas devem "ficar em casa, sem estresse e sem medo". "Garanto a vocês que voltarão aos seus postos de trabalho", insistiu.



Muitos analistas recomendam ter cuidado na hora de levar os compromissos dos talibãs ao pé da letra, dado o histórico do grupo de violar acordos e sua violenta hostilidade contra qualquer um que considerem que trabalha contra seus interesses. Os analistas também consideram que o grupo quer projetar uma imagem mais moderada para obter reconhecimento internacional.



O Afeganistão possui pelo menos oito agências de notícias, 52 canais de televisão, 165 emissoras de rádio e 190 jornais impressos, segundo RSF, citando dados da Federação Afegã de Imprensa e Jornalistas. O país possui um total de 12 mil jornalistas, segundo a mesma fonte.