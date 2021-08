Mundo & Ciência

Vídeo: Talibã atira em homem que pulava muro do aeroporto de Cabul

Na gravação compartilhada nas redes sociais, é possível ver o homem subindo o muro e, ao chegar no topo, se torna alvo do radical, que estava do outro lado

Publicado 16/08/2021 17:43 | Atualizado há 54 minutos