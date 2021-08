Miado de gato salva dona que caiu de 20 metros de altura - Reprodução/Polícia de Bodmin

Miado de gato salva dona que caiu de 20 metros de alturaReprodução/Polícia de Bodmin

Publicado 16/08/2021 17:02 | Atualizado 16/08/2021 17:02

Uma mulher de 83 anos foi resgatada depois que os miados de seu gato de estimação guiaram o resgate até a localização da dona, no Reino Unido. As equipes de emergência foram alertadas sobre a mulher ferida, que havia caído de um barranco de mais de 20 metros, pelos miados Piran na esquina de uma grande plantação de milho.



Segundo informações da polícia de Cornualha, sudoeste do país, a mulher foi levada ao hospital em uma ambulância aérea no sábado, 14, e seu quadro era estável. À BBC, uma testemunha disse que os miados de Piran eram bastante persistentes, capazes de direcionar o resgate ao local do acidente.

Publicidade

"A mulher idosa havia caído cerca de 21 metros em um aterro muito íngreme, com acesso incrivelmente difícil e terreno irregular", explicou a polícia. "A fêmea foi içada de volta ao campo em uma maca por meio de resgate de linha. Ela foi então levada para o hospital pela Ambulância Aérea em estado estável", complementou.

Apesar do trabalho árduo da polícia, que içou a mulher de volta ao campo em uma maca, a equipe atribui ao gato o sucesso do resgate. "Piran, o gato, salvou o dia!".