Membro do Talibã atirou em um civil que tentava pular o muro do aeroporto de CabulReprodução de vídeo

Publicado 16/08/2021 17:43 | Atualizado 16/08/2021 17:45

Um vídeo mostra um membro do grupo extremista Talibã atirando em um civil que tentava pular o muro do aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais por um jornalista local.

Na gravação publicada por Rustam Wahab, é possível ver o homem subindo o muro e, ao chegar no topo, se torna alvo do radical, que estava do outro lado.

Segundo escreveu o jornalista na publicação, não se sabe se o civil estava tentando entrar ou sair do aeroporto. Também não é possível saber se o homem chegou a ser atingido ou não pelo tiro de fuzil, já que, após o disparo, ele desce rapidamente.

Ao fundo do vídeo, pode-se ouvir gargalhadas após o extremista disparar na direção do homem.

Assista ao vídeo:

Desde o dia 7 de agosto, o Talibã conquistou dezenas de cidades no Afeganistão e, nesse domingo (15), invadiu a sede do poder em Cabul após o presidente, Ashraf Ghani, fugir da cidade.

A situação no aeroporto internacional Hamid Karzai — que está sob proteção militar dos EUA para a evacuação de diplomatas e cidadãos norte-americanos — é caótica. Imagens e vídeos compartilhados na internet mostram moradores lotando as pistas na tentativa de fugir do país.

Voos para fora do Afeganistão foram proibidos pela autoridade nacional de aviação na tarde de ontem.