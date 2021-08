Mundo & Ciência

Merkel considera que intervenção ocidental no Afeganistão não foi 'tão frutífera' como se esperava

No fim de uma ofensiva intensa, o movimento islamita Talibã retomou o poder no Afeganistão no domingo, depois de chegar na capital Cabul

Publicado 16/08/2021 15:53 | Atualizado há 1 hora