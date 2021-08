Segundo as autoridades sanitárias cubanas, a vacina Soberana tem 91,2% de eficácia nos casos sintomáticos - AFP

Segundo as autoridades sanitárias cubanas, a vacina Soberana tem 91,2% de eficácia nos casos sintomáticosAFP

Publicado 20/08/2021 16:30 | Atualizado 20/08/2021 16:31

Havana - Cuba autorizou, nesta sexta-feira, 20, o uso emergencial de suas vacinas Soberana 2 e Soberana Plus, somando agora três imunizantes desenvolvidos por cientistas cubanos e os primeiros da América Latina, informou a autoridade reguladora de medicamentos do país (Cecmed).

Após um "rigoroso processo de avaliação das candidatas vacinais Soberana 02 e Soberana Plus, cujo titular é o Instituto Finlay de Vacinas, o CECMED decidiu conceder a elas a Autorização de Uso em Emergências (AUE)", declarou o órgão em um comunicado.

O anúncio é feito em um momento em que Cuba vive uma forte incidência de casos de covid-19 e um mês depois que a Abdala, outro imunizante cubano, se tornou a primeira vacina concebida e desenvolvida na ilha.

“Isso foi possível após um rigoroso processo de avaliação” nas últimas semanas, em que todos os resultados relacionados à eficácia da vacina foram “avaliados”, disse Olga Lidia Jacobo, diretora do Cecmed.

A funcionária explicou que foi também aprovada uma "formulação da Soberana 02 e Soberana Plus que não contém tiomersal", destinada a pessoas alérgicas a esta substância.

A Soberana, que, segundo as autoridades sanitárias cubanas, tem 91,2% de eficácia nos casos sintomáticos, faz parte de um esquema de vacinação que combina duas doses de Soberana 02 e uma terceira com Soberana Plus.

Tanto este esquema de Soberana 2 e Plus, como o da Abdala, também de três doses, começaram a ser aplicados à população de Havana e outras províncias desde maio no âmbito de um estudo de intervenção sanitária.

Apesar de a vacinação ter começado desde então, as infecções dispararam em julho e algumas províncias do país começaram a registrar escassez de oxigênio e suprimentos.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 78 óbitos e 9.764 infecções por coronavírus, somando 4.397 óbitos e 564.011 casos desde março de 2020, quando foram registradas as primeiras pessoas com coronavírus no país.

No final de 18 de agosto, Cuba, de 11,2 milhões de habitantes, havia administrado 12,3 milhões de doses das que, até agora, eram candidatas à vacina, a Soberana 2 e a Soberana Plus, além da Abdala.

Até o momento, pouco mais de três milhões de pessoas receberam as três doses, enquanto 4,3 milhões têm duas aplicações e 4,8 milhões têm uma.