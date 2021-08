"Pedimos a quem estiver na posição de autoridade no Afeganistão para respeitar e facilitar a marcha ordenada e segura", disseram os 30 ministros da Otan em seu comunicado conjunto - AFP

Publicado 20/08/2021 12:57

A Otan pediu nesta sexta-feira, 20, aos talibãs que permitam a evacuação dos afegãos que desejam abandonar o país e prometeu que os aliados manterão uma "estreita cooperação" durante a operação. Os ministros das Relações Exteriores da Aliança Atlântica realizaram uma reunão de emergência para analisar a situação no Afeganistão e os planos de evacuação.

"Pedimos a quem estiver na posição de autoridade no Afeganistão para respeitar e facilitar a marcha ordenada e segura, também através do aeroporto internacional Hamid Karzai de Cabul", disseram os 30 ministros da Otan em seu comunicado conjunto.

"Enquanto a operação de retirada continuar, manteremos nossa estreita coordenação operacional com os meios aliados" no aeroporto, acrescentaram.

Estados Unidos e seus aliados da Otan estão evacuando seus cidadãos, trabalhadores afegãos e suas famílias de Cabul desde o fim de semana, quando o Talibã assumiu a capital e retomou o poder. Embora milhares já tenham conseguido sair, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse no início da reunião que tanto estrangeiros quanto afegãos sofrem dificuldades para chegarem ao aeroporto de Cabul.

A aliança ocidental interrompeu sua missão no Afeganistão em maio, quando os Estados Unidos decidiram retirar suas tropas, mas mantém cerca de 800 trabalhadores civis que ajudam a administrar o aeroporto. Vários países lançaram missões para levarem seus cidadãos e aliados locais para lugares seguros, mas Stoltenberg alertou que os países da Otan devem trabalhar juntos e os talibãs devem cooperar.

"Centenas de trabalhadores da Otan e de contratados desempenharam um papel vital", disse, agradecendo às tropas dos Estados Unidos, Reino Unido e Turquia por protegerem seus trabalhadores no aeroporto de Cabul.

"Eles mantiveram o aeroporto de Cabul funcionando, incluindo o controle do tráfego aéreo, serviços essenciais do aeroporto e as comunicações. No entanto, o principal desafio é garantir que as pessoas consigam chegar e entrar no aeroporto", reiterou Stoltenberg aos ministros.

"Esperamos que os talibãs permitam a passagem segura para todos os estrangeiros e afegãos que queiram deixar o país. Esta é a tarefa mais urgente", acrescentou.