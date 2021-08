Trabalhadores locais limpam as ruas após a passagem do furacão Grace pela costa de Tulum, no México - AFP

Trabalhadores locais limpam as ruas após a passagem do furacão Grace pela costa de Tulum, no MéxicoAFP

Publicado 20/08/2021 11:08

México - O fenômeno Grace ganhou força no Golfo do México e virou novamente um furacão, que pode atingir nas próximas horas o estado mexicano de Veracruz (este), informou nesta sexta-feira o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

"Grace ganhou força de furacão categoria 1 na escala Saffir-Simpson" (que vai até 5), afirma o boletim mais recente do NHC.

Publicidade

Grace tocou o solo na quinta-feira na península mexicana de Yucatán, onde provocou danos materiais menores e deixou quase seis mil moradores e turistas desabrigados. No deslocamento foi rebaixado a a tempestade tropical.

Às 12H00 GMT (9H00 de Brasília) desta sexta-feira, Grace estava 300 km ao leste de Tuxpan, Veracruz, com deslocamento para o oeste a 24km/h, com ventos de 140 km/h, segundo o NHC.

Publicidade

"A previsão é que o centro de Grace se movimente pelo sudoeste do Golfo do México hoje (sexta-feira) e, depois, toque o solo ao longo da costa do território continental do México continental", acrescentou.

"Um fortalecimento adicional é provável até que Grace toque o solo", advertiu o NHC.