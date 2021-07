Virginia Fonseca - Reprodução de vídeo

Virginia Fonseca

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 21:58

A influenciadora Virgínia Fonseca compartilhou com seus seguidores sua rotina de exercícios e dietas após dar à luz Maria Alice, fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe. A youtuber contou que já perdeu 13 kg desde o parto, que ocorreu no dia 31 de maio. "Estou inchada. Estava fazendo drenagem três vezes por semana. Correria louca. Estou sendo bem verdadeirona, mostrando gordura, estrias e celulite", disse ela.

Em seu canal no YouTube, ela contou detalhes da redução dos quilinhos a mais. "Meu bumbum e quadril estão diminuindo, mas está muito devagar. Estou me sentindo com o quadril muito, muito largo ainda. Meu braço diminuiu bastante, mas tem uma celulitezinha. As estrias continuam iguais", disse.

Ela contou que já emagreceu 13 kg, mas que ainda quer reduzir mais as medidas. Virgínia levantou a blusa para mostrar a barriga, que ainda está dolorida da cesariana. "Não sei se é flacidez ou gordura, mas está assim. Ainda sinto um pouco de dor. É o desinchaço. Agora que o bicho pega e que não está sendo tão fácil assim. Estou seguindo a dieta, mas não estou bitolada", explicou.