Durante a maior parte da pandemia de covid-19, Sydney registrou poucos casos, mas atualmente o número supera 600 por dia - Reprodução

Durante a maior parte da pandemia de covid-19, Sydney registrou poucos casos, mas atualmente o número supera 600 por diaReprodução

Publicado 20/08/2021 08:59

Sydney, a maior cidade da Austrália, prolongou por mais um mês o confinamento adotado há dois meses e anunciou um toque de recolher parcial a partir desta sexta-feira, 20, em uma tentativa de conter a propagação do coronavírus.

A primeira-ministra do estado de Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian, anunciou o que chamou de "difícil decisão" e afirmou aos cinco milhões de habitantes de Sydney que chegou o momento para que permaneçam "em refúgio".

Publicidade

"Infelizmente, o número de casos continua aumentando", declarou Berejiklian. "Dessa maneira será a vida para a maioria de nós até o fim de setembro".

Durante a maior parte da pandemia de covid-19, Sydney registrou poucos casos, mas atualmente o número supera 600 por dia. A ordem de permanência em casa seguirá em vigor na cidade até o fim de setembro. Pessoas que moram em áreas com focos do vírus terão que obedecer um toque de recolher noturno e poderão apenas fazer uma hora de exercício diário do lado de fora de casa.



Quase mil militares foram mobilizados para ajudar a polícia na tarefa de observar o respeito às restrições, pois cada vez mais cidadãos violam as normas.



Desde o início da pandemia, em dezembro de 2019 na China, a Austrália, com 25 milhões de habitantes, registra mais de 40.700 casos de covid-19, com 970 mortes.