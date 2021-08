Talibãs se pronunciaram, nesta quinta-feira, por suas redes sociais - AFP

Publicado 19/08/2021 20:30

O porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, anunciou em suas redes sociais que o grupo alterou, nesta quinta-feira, 19, o nome do Afeganistão, que agora passa a se chamar Emirado Islâmico do Afeganistão. O Talibã já havia usado o nome em 1996, quando assumiu o poder do país pela primeira vez.

Em outra postagem, Mujahid afirmou que o país deseja manter relações econômicas e diplomáticas com todos os países.



O ex-presidente do país, Ashraf Ghani, declarou na última quarta-feira, 18, que está "em negociações" para retornar ao seu país, depois de fugir para os Emirados Árabes Unidos, e que apoia as conversas que os talibãs mantiveram com seu antecessor, Hamid Karzai.



"Por enquanto, estou nos Emirados para evitar o banho de sangue e o caos", disse ele em uma mensagem de vídeo divulgada pelo Facebook, após deixar Cabul no último domingo. "Estou em negociações para voltar ao Afeganistão", afirmou.

Com informações da AFP*