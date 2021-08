Governo americano recomendou que as pessoas não fossem ao aeroporto neste sábado - AFP

Governo americano recomendou que as pessoas não fossem ao aeroporto neste sábadoAFP

Publicado 21/08/2021 19:02

Pelo menos quatro pessoas foram pisoteadas até a morte nos arredores do aeroporto de Cabul, no Afeganistão, tentando sair do país. As quatro eram mulheres e estavam com medo de possível repressão do regime após a tomada do país pelo Talibã, informa o jornal britânico The Mirror.

O correspondente da Sky News Stuart Ramsay tweetou da cena: “Milhares, talvez dezenas de milhares, esmagados até onde a vista alcança. Na frente, militantes do Talibã espancaram os afegãos com bengalas”. Segundo o jornal, ontem houve aglomeração na porta do aeroporto.

Publicidade

Os esquadrões ficaram nas paredes do complexo, borrifando a multidão com mangueiras para tentar resfriá-los enquanto os médicos corriam entre as vítimas.

Enquanto isso, o Reino Unido está pedindo ao presidente norte-americano Joe Biden que adie a retirada das forças dos EUA para que possam continuar a ajudar no transporte aéreo em massa.

Publicidade

Foi relatado que o último voo britânico poderia ser na manhã de terça-feira, com até seis mil britânicos e afegãos a serem evacuados.