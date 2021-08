Anvisa americana alerta sobre ivermectina: "pare de tomar, você não é cavalo" - Pixabay / Creative Commons

Publicado 21/08/2021 19:44

A agência federal norte-americana responsável pela regulação de alimentos e remédios, FDA (Food and Drug Administration), fez um alerta sobre a ivermectina em postagem nas redes sociais. Segundo a "Anvisa americana" a droga, que não tem eficácia contra a covid-19, deveria se usada em vacas e cavalos.



"Você não é um cavalo. Você não é uma vaca. Sério, pessoal, parem com isso", afirmou a FDA na postagem. Além disso, publicou um link de um posicionamento da agência, divulgado em maio deste ano, onde aponta: "Por que você não deve usar ivermectina para tratar ou prevenir covid-19".



You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4