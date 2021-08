Mundo & Ciência

Militares americanos morrem em ataque no aeroporto de Cabul

São os primeiros militares americanos mortos no Afeganistão desde que Washington assinou, em fevereiro de 2020, um acordo com os talibãs para se retirar do país

Publicado 26/08/2021 16:36 | Atualizado há 3 horas