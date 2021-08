Primeiro-ministro britânico, Boris Johnson - AFP

Publicado 26/08/2021 14:58 | Atualizado 26/08/2021 15:00

Londres - O Reino Unido vai continuar com a retirada do Afeganistão "até o último momento", apesar dos atentados no aeroporto de Cabul , nesta quinta-feira, 26, declarou o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, após uma reunião de crise de seu gabinete.

"Vamos trabalhar duro, os militares, as equipes do ministério das Relações Exteriores, do Interior e Fronteiras que estão lá, retirando as pessoas o mais rápido que puderem, e vamos continuar até o último momento", afirmou em declarações à imprensa britânica.