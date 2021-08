O grupo Talibã afirma que "o Emirado Islâmico condena veementemente o atentado contra civis no aeroporto de Cabul". - AFP

O grupo Talibã afirma que "o Emirado Islâmico condena veementemente o atentado contra civis no aeroporto de Cabul".AFP

Publicado 26/08/2021 14:38

O Talibã condenou as explosões mortais do lado de fora do aeroporto de Cabul nesta quinta-feira, 26, em uma área que, segundo eles, está sob controle militar dos Estados Unidos.

"O Emirado Islâmico condena veementemente o atentado contra civis no aeroporto de Cabul", disse um comunicado divulgado pelo porta-voz do grupo no Twitter.

"A explosão ocorreu em uma área onde as forças dos Estados Unidos são responsáveis pela segurança", acrescentou.