Emirados Árabes Unidos ajudaram a retirar 28 mil pessoas do Afeganistão desde o retorno dos talibãs ao poder - AFP

Emirados Árabes Unidos ajudaram a retirar 28 mil pessoas do Afeganistão desde o retorno dos talibãs ao poderAFP

Publicado 26/08/2021 10:32

Abu Dhabi - Os Emirados Árabes Unidos ajudaram a retirar 28 mil pessoas do Afeganistão desde o retorno dos talibãs ao poder - disse um funcionário do alto escalão da monarquia do Golfo nesta quinta-feira, 26.

Alguns dos voos de retirada de afegãos e estrangeiros feitos por países ocidentais fizeram escala nos Emirados e no Catar. Ambos serviram de base para seus aviões.

Publicidade

Das 28 mil pessoas que chegaram aos Emirados, cerca de 12 mil foram para o Reino Unido, e 9 mil, para os Estados Unidos.

Antes da queda de Cabul, esta monarquia já havia ajudado a retirar mais de 8,5 mil pessoas. O funcionário, que pediu para não ser identificado, não especificou quando isso aconteceu.

Publicidade

No momento, os Emirados abrigam, de forma temporária, 8,5 mil pessoas retiradas de Cabul. A maioria deve viajar para os Estados Unidos nos próximos dias. Alguns se encontram hospitalizados, ou recebem atendimento médico.

Países ocidentais, entre eles Reino Unido, França e Estados Unidos, fazem os últimos voos de retirada do Afeganistão. Abu Dhabi espera que a operação esteja concluída até o final do mês, disse a mesma fonte da AFP.

Publicidade

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, definiu para 31 de agosto o fim da retirada das tropas estrangeiras do Afeganistão.