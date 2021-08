"Após consulta ao Ministério da Saúde, decidimos suspender o uso" de todas as vacinas de três lotes, ou 1,63 milhão de doses no total, acrescentou o grupo farmacêutico japonês Takeda, que importa e distribui esta vacina no Japão - AFP

Publicado 26/08/2021 08:41

O Japão anunciou nesta quinta-feira, 26, que suspendeu o uso de 1,63 milhão de doses da vacina anticovid-19 da Moderna, depois de detectar impurezas em alguns frascos que, segundo a imprensa local, foram fabricados na Espanha.

Em um comunicado, o grupo farmacêutico japonês Takeda, que importa e distribui esta vacina no Japão, disse ter recebido "informes de vários centros de vacinação, segundo os quais corpos estranhos foram descobertos" em frascos lacrados.

"Após consulta ao Ministério da Saúde, decidimos suspender o uso" de todas as vacinas de três lotes, ou 1,63 milhão de doses no total, acrescentou o grupo.

A Takeda convocou o laboratório americano Moderna para fazer uma "investigação urgente" desses lotes que, segundo a mídia local, foram produzidos na Espanha.

As impurezas foram detectadas em 39 frascos em oito centros de vacinação no Japão, de acordo com a emissora de televisão pública NHK. Os frascos pertenciam a apenas um dos três lotes designados. Por precaução, os outros dois também foram removidos, informou o porta-voz do governo, Katsunobu Kato nesta quinta-feira.

Em entrevista coletiva, o porta-voz garantiu que "nada indica" que as doses incriminadas tenham sido administradas. O pessoal médico costuma inspecionar os frascos antes de injetar as doses, disse o Ministério japonês da Defesa, que administra os centros de imunização.

Em torno de 43% da população está totalmente vacinada no Japão, que atualmente enfrenta níveis recordes diários de infecções, por causa da variante delta.