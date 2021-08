Segundo o principal hospital de emergências da cidade, 'há entre 13 e 20 mortos' nas explosões de Cabul. - AFP

Publicado 26/08/2021 14:49 | Atualizado 26/08/2021 14:54

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, largou sua agenda nesta quinta-feira, 26, para focar no monitoramento do ataque ao aeroporto de Cabul, disse a Casa Branca, ao informar que adiou uma reunião com o primeiro-ministro de Israel e cancelou outro evento.

"O presidente foi informado e se encontra no 'Situation Room'", a sala de crise da Casa Branca, disse à AFP um funcionário que pediu para permanecer anônimo.

A Casa Branca informou que Biden se reuniu com sua equipe de segurança nacional nesta manhã e falou com os comandantes no local. "Continuará recebendo informações atualizadas sobre a evolução da situação ao longo do dia", informou em um comunicado.

Além de atrasar a reunião com Bennett no Salão Oval, planejada há muito tempo, a crise provocou o cancelamento de uma videoconferência entre Biden e os governadores estaduais que abrigarão os refugiados afegãos após a grande operação de retirada americana.

A coletiva de imprensa diária da porta-voz de Biden, Jen Psaki, também foi cancelada.