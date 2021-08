Donald Trump - AFP

Publicado 26/08/2021 17:36

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que criticou duramente a maneira como seu sucessor Joe Biden administrou a crise no Afeganistão, classificou os ataques suicidas desta quinta-feira(26) em Cabul como uma "tragédia" e disse que os atentados "nunca deveriam ter sido permitidos".

"Melania e eu enviamos nossas mais profundas condolências às famílias de nossos brilhantes e corajosos membros do Serviço, cujo dever para com os EUA significava muito. Nossos pensamentos também estão com as famílias dos civis inocentes que morreram hoje no selvagem ataque a Cabul", afirmou Trump em um comunicado.

"Esta tragédia nunca deveria ter sido permitida, o que torna nossa dor ainda mais profunda e difícil de entender."