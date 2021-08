Biden visita base aérea para prestar homenagem a militares mortos em Cabul - AFP

Publicado 29/08/2021 11:37

Biden e a esposa, Jill, se reunirão com as famílias dos falecidos militares americanos na base de Dover, antes da cerimônia programada para 12H00 locais (13H00 de Brasília). Cabul - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajou neste domingo à base aérea de Dover, em Delaware, onde prestará homenagem aos 13 militares que morreram em Cabul em um atentado na quinta-feira.Biden e a esposa, Jill, se reunirão com as famílias dos falecidos militares americanos na base de Dover, antes da cerimônia programada para 12H00 locais (13H00 de Brasília).

O Pentágono revelou no sábado as identidades dos 13 soldados mortos no ataque de quinta-feira em Cabul.

Entre as vítimas, cinco tinham 20 anos, o tempo de duração da guerra mais longa protagonizada pelos Estados Unidos, iniciada em 2001 no Afeganistão.