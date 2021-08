Dos 53 Estados-membros da região, 33 relataram um aumento de mais de 10% na incidência de casos em duas semanas, enquanto a taxa de vacinação se desacelerou - Divulgação

Dos 53 Estados-membros da região, 33 relataram um aumento de mais de 10% na incidência de casos em duas semanas, enquanto a taxa de vacinação se desacelerou Divulgação

Publicado 30/08/2021 09:08

A Europa poderá registrar 236 mil mortos adicionais pela pandemia da covid-19 até 1º de dezembro, afirmou o diretor regional da Organização Mundial da Saúde (OMS), Hans Kluge, nesta segunda-feira, 30, manifestando sua preocupação com o estancamento do ritmo de vacinação.



"Na semana passada, o número de mortos na região aumentou 11%, com uma projeção confiável que prevê 236 mil mortos na Europa até 1º de dezembro", que se somarão ao 1,3 milhão de óbitos registrados até agora no Velho Continente, declarou Kluge em entrevista coletiva.



Dos 53 Estados-membros da região, 33 relataram um aumento de mais de 10% na incidência de casos em duas semanas, destacou, enquanto a taxa de vacinação se desacelerou.



"Nas últimas seis semanas", esse ritmo "caiu 14%, devido à falta de acesso às vacinas em alguns países, e a uma falta de aceitação das vacinas, em outros", destacou Kluge, que pediu que se aumente a capacidade de produção dos imunizantes e sua distribuição.



Embora cerca de 75% do pessoal de saúde na Europa como um todo esteja vacinado, em alguns países da região este percentual é de apenas 10%, de acordo com a OMS.

Segundo dados dessa agência, em oito meses, em torno de 850 milhões de doses foram administradas na região, que se estende até a Ásia Central. Com isso, cerca de metade da população completou o esquema de vacinação.



Na União Europeia, 58,7% de seus habitantes, ou seja 262,3 milhões de pessoas, estão totalmente vacinados.