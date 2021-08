EUA se apressam para concluir a operação de retirada entre ameaças de novos ataques em Cabul - AFP

Publicado 30/08/2021 13:27

As ameaças contra o aeroporto de Cabul continuam sendo "reais" e "concretas", à medida que os Estados Unidos se aproximam de sua retirada do Afeganistão - declarou o porta-voz do Pentágono, John Kirby, nesta segunda-feira (30).

"Agora estamos em um momento particularmente perigoso", disse Kirby à imprensa. "As ameaças continuam sendo reais, estão ativas e, em alguns casos, são muito concretas".

O general do Exército americano Hank Taylor disse que, desde 14 de agosto, mais de 122.000 pessoas foram retiradas de Cabul, incluindo 5.400 americanos.

Os Estados Unidos esperam completar nesta terça-feira (31) a retirada de suas tropas do Afeganistão.