Publicado 01/09/2021 20:15 | Atualizado 01/09/2021 20:22

Abuja - Homens armados sequestraram nesta quarta-feira (1) mais de 70 estudantes após invadirem um colégio de ensino médio do noroeste da Nigéria, informou a polícia, no último de uma série de sequestros em massa em centros de ensino.

Um numeroso grupo de homens armados invadiu pela manhã o colégio de Maradun, no estado de Zamfara, e sequestrou 73 estudantes, segundo informou o porta-voz da polícia do estado, Mohammed Shehu, em um comunicado.

"O sequestro ocorreu após a invasão da escola por um grande número de bandidos armados", disse o porta-voz da polícia.

Shehu disse que as equipes de resgate da polícia estavam trabalhando com os militares para tentar libertar os estudantes.

O noroeste e o centro da Nigéria experimentam um aumento dos ataques, saques e sequestros em massa, realizados por grupos criminosos qualificados localmente como "bandidos".

Mas este ano, estes grupos, a princípio sem outra motivação que o lucro econômico, começaram a ter como alvo estudantes para pagamento de resgates.

Cerca de mil estudantes foram sequestrados desde dezembro, quando os grupos começaram a atacar estabelecimentos de ensino.

Muitos estudantes foram libertados após negociações, depois de terem passado semanas ou meses em cativeiro. Dezenas ainda estão em poder dos captores.